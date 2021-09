I Coldplay finalmente si divertono un mondo!

Se non esistono affatto dubbi su chi siano i Coldplay (una delle band più note del pianeta), ugualmente non dovrebbe esistere nessuna perplessità su chi siano i BTS. La sigla indica una delle band di maggior successo internazionale, formatasi a Seul, in Sud Corea, nel 2013 e composta da RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook.

I BTS hanno fatto conoscere e amare al mondo il K-pop, ovvero il pop coreano, con la canzone "Dynamite" hanno conquistato la cima della classifica delle canzoni più vendute negli Stati Uniti, il loro album "Map of the Soul: Persona" è il terzo disco più venduto al mondo e nel 2019 il celebre magazine Time li ha inseriti nella prestigiosa lista delle 100 personalità più influenti dell'anno.

Adesso, i Coldplay e i BTS hanno deciso di collaborare, per il il singolo "My Universe", che sarà pubblicato il 24 settembre. E pare che lavorare insieme sia stato divertentissimo, almeno a giudicare dal video pubblicato sulla pagina Instagram dei Coldplay.

L'album dei Coldplay, "Music of the Spheres", uscirà il 15 ottobre.

(foto Getty Images)