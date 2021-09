Aretha Franklin: è sua la canzone più bella di tutti i tempi!

Aretha Franklin sorpassa Bob Dylan: è "Respect" la canzone più bella di tutti i tempi.

Dopo 20 anni di dominio di "Like a Rolling Stone", la giuria costituita dalla celebre rivista Rolling Stone stravolge la classifica dei 500 migliori brani di sempre, facendo scivolare il "menestrello del rock", al quarto posto.

In vetta, dunque, si attesta la versione arrangiata nel 1967, da Aretha Franklin, appunto di "Respect" (in realtà scritta da Otis Redding due anni prima) rispolverato in anni recenti, quando è diventato l'inno del movimento #MeToo. In seconda posizione salgono i Public Enemy con "Fight the Power".

(foto Getty Images)