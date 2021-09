Tony Bennett e Lady Gaga: Radio Monte Carlo presenta il nuovo album in anteprima

Radio Monte Carlo ha preparato un magnifica sorpresa per tutti voi: giovedì 30 settembre infatti vi fa ascoltare in anteprima il nuovo, atteso album di Tony Bennett e Lady Gaga, "Love for Sale"

Il disco, anticipato dai singoli "I Get A Kick Out Of You" e dalla titletrack, esce il 1 ottobre e vede ancora una volta insieme l'eccezionale coppia formata dal grande crooner (Tony Bennett, 95 anni di energia e talento vocale) e dalla strepitosa musicista e attrice (Lady Gaga, che attendiamo di vedere presto nel film "House of Gucci"). Si tratta di un album tributo al famoso artista statunitense Cole Porter, ricco di duetti e interpretazioni soliste di entrambi gli artisti. "Love for Sale" è stato registrato agli Electric Lady Studios di New York City e contiene brani jazz registrati sia con arrangiamenti orchestrali che con un ensemble jazz.

Cole Porter è stato uno dei grandi maestri del musical americano e ha composto brani come "Night and Day"," I've Got You Under My Skin", "I Love Paris", "You are the Top".

Tony Bennett e Lady Gaga avevano già collaborato insieme nel 2014 per l'album "Cheek to Cheek" (Grammy come "Best Pop Traditional Vocal Album" nel 2015).

Tony Bennett ha festeggiato i suoi 95 anni sul palco del Radio City Music Hall lo scorso xxx e con lui c'era anche Lady Gaga, nello show "One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga"

Ecco la tracklist:

1 - It's De-Lovely

2 - Night and Day

3 - Love For Sale

4 - Do I Love You

5 - I Concentrate On You

6 - I Get a Kick Out of You

7 - So In Love

8 - Let's Do It

9 - Just One of Those Things

10 - Dream Dancing

11 – I’ve Got You Under My Skin (DELUXE VERSION)

12 – You’re The Top (DELUXE VERSION)