Tori Amos si ispira agli Oceani per il nuovo album

Tori Amos pubblica un nuovo disco. Si inititola "Ocean To Ocean" ed è in arrivo il 29 ottobre.

L'album è stato composto in Cornovaglia durante il lockdown quando, come ha rivelato l'artista, era «da sola con il marito e Tash, in studio, mentre Matt, Jon and Philly erano a migliaia di miglia di distanza, a suonare i loro strumenti e mandarmi la loro musica. Non vedo l'ora che lo ascoltiate!».

L'ultimo album di Tori era stato, nel 2017, "Invader". L'artista aveva poi pubblicato un libro, "Resistance", nel maggio dello scorso anno.

Tori ha parlato così del disco: «E' un album sulla perdita e sul come venirne a patti. Per fortuna, quando hai vissuto abbastanza, capisci che non ti senti come la madre, la moglie, l'artista che volevi essere. Ho capito che bisogna cambiare, scrivere dal logo dove ci si trova in questo momento»

Tori Amos si esibirà in Italia, al Teatro degli Arcimboldi di Milano (Radio Monte Carlo è radio ufficiale) il 24 febbraio del 2022.

(Foto Getty Images)