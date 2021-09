Phil Collins dà il via all'ultimo tour dei Genesis: il video

Phil Collins e i Genesis hanno finalmente dato il via al loro tour della reunion, battezzato "The Last Domino?".

I concerti hanno avuto inizio la sera del 20 settembre a Birmingham. La band non suonava insieme dal 2017. Sul palco, oltre a Tony Banks, Mike Rutherford e Phil Collins, anche il figlio di Phil, Nic, alla batteria (e Daryl Stuermer alla chitarra/basso). Come infatti ha dichiarato Collins, ormai i suoi problemi fisici gli impediscono di suonare lo strumento che lo ha reso celebre. In questo tour dunque Phil si limiterà a cantare.

Questo sarà l'ultimo tour per i Genesis. Phil Collins ha infatti dichiarato al magazine Mojo che «il tour in Inghilterra e negli Stati Uniti sarà abbastanza per me». Chi sa se l'artista vorrà ripensarci.

Intanto, è in arrivo un album tributo ai Genesis. Uscirà il 12 ottobre, si intitola "Genesis Piano Project" ed è l'omaggio di due pianisti, Adam Kromelow e Angelo Di Loreto, alla band. Il disco raccoglie cover dei Genesis suonate con due pianoforti acustici e registrate nella Charterhouse School di Goldaming, in Inghilterra, il collegio dove Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford e Anthony Phillips si unirono per creare i Genesis. Adam Kromelow ha dichiarato: «È stato difficile decidere quali canzoni registrare, perché probabilmente avevamo materiale sufficiente per due album. Volevamo avere canzoni di diversi dischi in modo da trovare il giusto equilibrio per mettere in mostra l’ampia gamma dinamica del loro lavoro. La speranza è che gli ascoltatori possano scoprire questa musica in un modo nuovo ascoltandola eseguita su due pianoforti».

Questa la tracklist:

"The Fountain Of Salmacis"

"One For The Vine"

"Seven Stones"

"Stagnation"

"Entangled"

"Firth Of Fifth/Supper’s Ready"

"For Absent Friends/Horizons"

"The Cinema Show"

(Foto Getty Images)