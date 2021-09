Lady Gaga e Tony Bennett pubblicano il nuovo singolo

Lady Gaga e Tony Bennett hanno pubblicato "Love for Sale", il secondo singolo tratto dal loro nuovo, omonimo album (in uscita il 1 ottobre). Il primo singolo è “I Get A Kick Out Of You”.

Il progetto che vede nuovamente insieme i due artisti è un omaggio alla musica del grande artista Cole Porter. Sarà anche l’ultimo disco della carriera di Bennett e celebrerà i 10 anni dalla prima collaborazione tra Bennett e Lady Gaga.

Alla collaborazione tra i due musicisti saranno anche dedicati tre speciali televisivi: il primo è “One Last Time: An Evening with Tony Bennett & Lady Gaga” (su CBS) e racconta i due leggendari concerti di agosto alla Radio City Music Hall di New York, per festeggiare il 95esimo compleanno di Tony. Gli altri due progetti sono intitolati “MTV: Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga” e “The Lady and the Legend”, che racconta l'amicizia tra i due artisti.

La tracklist dell'album

1 - It's De-Lovely

2 - Night and Day

3 - Love For Sale

4 - Do I Love You

5 - I Concentrate On You

6 - I Get a Kick Out of You

7 - So In Love

8 - Let's Do It

9 - Just One of Those Things

10 - Dream Dancing

11 – I’ve Got You Under My Skin (DELUXE VERSION)

12 – You’re The Top (DELUXE VERSION)