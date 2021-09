La celebre linguaccia dei Rolling Stones diventa nera. In omaggio a Charlie Watts

E' ancora vivo il dolore per la perdita di Charlie Watts, tuttavia i Rolling Stones manterranno gli impegni assunti, come promesso, e partiranno per il tour americano. Il primo show sarà il 26 settembre a St.Louis. "Tutto procede come previsto", aveva annunciato la band britannica, dopo la scomparsa dell'amico e compagno di una vita, invece, qualcosa cambierà. Per omaggiare il batterista l'iconico logo con labbra e linguaccia sarà diverso. Da rosso si tingerà di nero.

Oltre ad essere proiettato su grandi schermi, il nuovo design sarà utilizzato per il merchandising e le immagini dei tour. Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood sono anche intenzionati a offrire dal vivo un commovente montaggio d'archivio di filmati con Charlie durante i loro spettacoli.

"Non vogliono che siano concerti funerei perché sanno che i fan hanno pagato bei soldi per vederli. Ma a loro sembra giusto mostrare in qualche modo un riferimento alla morte di Charlie, perché era una parte così vitale della band, e, sarà strano per tutti loro non averlo lì", precisa una fonte vicina ai Rolling Stones. Il batterista, scomparso il 24 agosto a 80 anni, è stato sepolto con una cerimonia privata nel Devon, Regno Unito, degna del personaggio senza fronzoli quale era il rocker. I suoi compagni di band non hanno potuto partecipare e ora lo vogliono ricordare in un modo del tutto unico.

L'ultimo concerto in cui hanno suonato tutti insieme, risale al 31 agosto 2019 a Miami. Il No Filter 2021 proseguirà fino al 20 novembre ad Austin, Texas.

(foto Getty Images)