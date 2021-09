Taylor Swift al pub con Ed Sheeran. E nessuno la riconosce

Andare in un pub e non essere riconosciuti da nessuno? Beh, per noi comuni mortali è l’assoluta normalità, ma se ti chiami Taylor Swift…

Eppure è successo. A Framlingham, nel Suffolk, est di Londra. Siamo dalle parti di Cambridge. Qui Taylor Swift è andata a bere una birra al The Station, il pub di questa cittadina di 3.500 abitanti, ma nessuno ha capito chi fosse. Eppure era assieme ad un altro pezzo da 90 del pop mondiale: Ed Sheeran.

Perché Framlingham è il paesino in cui Sheeran vive e dove ha il suo studio e quindi è un viavai di nomi noti della musica. E, ovviamente, il pub è il cuore di quel piccolo mondo.

Da quelle parti vedere Ed Sheeran è l’assoluta normalità, e nessuno fa caso ai suoi eventuali accompagnatori, a quanto pare nemmeno se si tratta di Taylor Swift, a cui è legato da una amicizia che ormai ha diversi anni alle spalle.

A rivelare l’aneddoto è stato lo stesso cantante in una intervista a una radio d’oltremanica in vista dell’uscita del suo nuovo singolo, “Shivers”.

Nel corso della chiacchierata Sheeran ha anche fatto sapere che quando andò al The Station con il rapper Stormy i suoi concittadini provarono a fare i simpatici con lui, ma – dice Ed – “senza riuscirci”.

(Foto Getty Images)