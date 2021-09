19 settembre 1952: nasce Nile Rodgers

Nile Gregory Rodgers nasce a New York il 19 settembre 1952. Chitarrista, compositore, arrangiatore e produttore discografico statunitense, diventa famoso con la band degli Chic, gruppo icona degli anni Settanta e della disco-music (tra le loro hit "Everybody Dance", "Le Freak" e "Good Times").

Tra le sue produzioni, "Diana" per Diana Ross, con le hit "Upside Down" e "I'm Coming Out"; "Let's Dance" di David Bowie; "Material Girl" e "Like a Virgin" di Madonna (con Bernard Edwards); "The Reflex" (riarrangiata), "The Wild Boys", gli album "Notorious", "Astronaut", "Paper Gods" per i Duran Duran; "Get Lucky", "Lose Yourself to Dance" e "Give Life Back to Music"per i Daft Punk.

(Foto Getty Images)