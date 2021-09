Freddie Mercury e quella sua pazzesca precisione

Freddie Mercury: il suo ricordo non accenna a spegnersi. E come potrebbe? L'artista è stato tra le figure più emblematiche della musica del XX secolo e ancora oggi l'ex compagno nei Queen Brain May lo ricorda con grandi parole.

May ha infatti dichiarato:" Freddie è un uomo che si è fatto da sé. Quando siamo entrati per la prima volta in studio e ha cantato con noi dal vivo, provavamo e scrivevamo. Va detto che era piuttosto fuori controllo. Anche lui lo sapeva. Correva in giro urlando, mettendosi in posa e roba del genere, ma la sua voce era ovunque... Entrò e improvvisammo quattro canzoni. Freddie disse: 'Non ce l'ho, così non è buono abbastanza. Non voglio suonare così.' Ha riprovato ancora e ancora e ancora e ci ha lavorato, si è ascoltato ed è diventato quel grande interprete che sappiamo".

Brian May ha anche ricordato la creazione di un classico come "Bohemian Rhapsody": "Probabilmente hai ascoltato la base musicale da sola ed è immacolata, vero? Non c'è nessun clic. Freddie era come un metronomo, ma un metronomo con un'immensa determinazione. Il modo in cui Freddie toccava quel pianoforte. Era incredibile."

Non sono mancati ricordi anche sull'album intitolato "A Day at the Races": "Se ascolti la canzone "You Take My Breath Away", lui fa un'introduzione in cui è tutto multi-traccia. E in tutte le fasi, è così preciso, così in sintonia. È incredibile. Questo non è un effetto, non c'è alcun effetto lì. Lo ascolti, ed è tutto delicatamente in fase con se stesso, tutte le parti separate. È bellissimo. Non ho mai sentito nessuno farlo con quel grado di perfezione".

(foto Getty Images)