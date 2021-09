Richard Ashcroft: arriva un nuovo album

Richard Ashcroft pubblica un nuovo album, dopo "Natural Rebel", uscito nel 2018.

Il 29 ottobre esce infatti "Acoustic Hymns Vol. 1", rilettura in chiave acustica dei grandi successi dell'artista (da solista o con i Verve), tra cui naturalmente non poteva mancare "Bittersweet Symphony".

Il disco è stato registrato agli Abbey Road Studios di Londra. Compare anche un ospite d'eccezione: Liam Gallagher, in "C'mon People (We're Making It Now)".

Ecco la tracklist del disco:

1. Bittersweet Symphony

2. A Song For The Lovers

3. Sonnet

4. C'mon People (We're Making It Now)

5. Weeping Willow

6. Lucky Man

7. This Thing Called Life

8. Space & Time

9. Velvet Morning

10. Break The Night With Colour

11. One Day

12. The Drugs Don't Work

(Foto Getty Images)