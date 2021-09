Anche Beyoncé sceglie l'Italia: buongustaia!

Neanche Beyoncé ha resistito al fascino dell'Italia. Ed eccola dunque arrivare nel Belpaese, a Capri per la precisione, per festeggiare i suoi 40 anni in compagnia del marito Jay-Z.

L'arrivo di Beyoncé a capri non è certo passato inosservato. La coppia è infatti arrivata a bordo di un lussuoso yacht, come c'era da aspettarsi. E il momento della passeggiata in piazzetta è stato salutato dai fan, che hanno anche apprezzato l'ottimo accento italiano dell'artista.

Beyoncé era già stata a Capri nel 2018 con il marito e i tre figli. E magari farà presto ritorno nel nostro paese, visto che ha da poco dichiarato al magazine Harper's Bazaar circa i suoi prossimi progetti: "Voglio viaggiare senza lavorare. Voglio che il prossimo decennio sia dedicato alla celebrazione, alla gioia e al dare e ricevere amore".

(Foto Getty Images)