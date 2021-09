Jennifer Hudson buon compleanno

Jennifer Hudson è nata a Chicago il 12 settembre 1981.

A lanciarla nel mondo dello spettacolo è stato nel 2004 il talent show American Idol. Jennifer entra nel cast del film "Dreamgirls" (del 2006). La sua interpretazione le fa vincere un Golden Globe, un Premio BAFTA, uno Screen Actors Guild Award e un Premio Oscar come migliore attrice non protagonista.

La Hudson recita anche in "Sex and the City" (2008), "La vita segreta delle api" (2008), "Winnie Mandela" (2011), "Black Nativity" (2013) e "Cats" (2019). Vince poi il Grammy Award per il Best Musical Theater Album per la sua partecipazione al "The Color Purple" al Broadway Theatre.

Jennifer Hudson ha anche pubblicato gli album "Jennifer Hudson" (2008) che le fa vincere il Grammy Award come miglior album R&B, "I Remember Me" (2011) e "JHUD" (2014).

(Foto Getty Images)