9 settembre 1941: nasce Otis Redding

Otis Ray Redding Jr. era nato il 9 settembre 1941 a Dawson, in Georgia.

Artista soul, è celebre per le canzoni "I've Been Loving You Too Long" e "(Sittin' on) the Dock of the Bay".

Otis Redding è tra i più grandi musicisti del secolo scorso. Secondo il magazine Rolling Stone è al ventunesimo posto nella lista dei 100 migliori artisti e all'ottavo in quella dei 100 migliori cantanti.

"(Sittin' on) the Dock of the Bay" fu registrata da Otis Redding appena tre giorni prima del tragico incidente aereo del 10 dicembre 1967, che causò la scomparsa del musicista. "(Sittin' On) The Dock Of The Bay" diventò così la prima canzone postuma a conquistare la vetta delle classifiche e vendette più di 4 milioni di copie in tutto il mondo. (Foto Getty Images)