P!nk buon compleanno

P!nk è il nome d'arte di Alecia Beth Moore, nata a Doylestown, in Pennsylvania, l'8 settembre 1979.

L'artista può vantare oltre 40 milioni di album venduti in tutto il mondo e numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui 7 MTV Video Music Award e 3 Grammy Award.

L'artista debuttò con l'album "Can't Take Me Home", il 4 aprile 2000, che conteneva le hit "There You Go" , "Most Girls" e "You Make Me Sick" (utilizzata nel film "Save the Last Dance". La cosacrazione arriva con l'album "Missundaztood", del 2001, che vendette 13 milioni di copie in tutto il mondo. Il primo singolo era "Get the Party Started", scritto e prodotto da Linda Perry.

P!nk ha sposato nel 2006 il motociclista di cross Carey Hart e ha due figli, Willow Sage Hart e Jameson Moon.

A fruttarle il soprannome P!nk è stata la sua carnagione rosea, che diventa ancora più rosa quando l'artista si imbarazza. Il nome è anche un omaggio al personaggio di un celebre film di Quentin Tarantino, Mr Pink di "Le Iene".

(Foto Getty Images)