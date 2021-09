Jamiroquai, l'anniversario di Travelling Without Moving e quel problema con le scarpe

Ricordate "Travelling Without Moving"? Era il terzo album dei Jamiroquai, ed era stato pubblicato il 9 settembre 1996. Del disco faceva parte una hit ormai leggendaria, "Virtual Insanity".

Il disco vendette oltre 11 milioni e mezzo di copie, guadagnandosi così il titolo di album funk più venduto della storia. Sulla copertina troneggiavano il logo della Ferrari (grande passione di Jay Kay, anima e mente del gruppo) e la silhouette dell'artista con il celebre cappello "Buffalo Man"

Adesso, per festeggiare i 25 anni dall'uscita, arriva una nuova, doppia, edizione speciale in vinile colorato. Il disco è in uscita il 17 dicembre e include una bonus track ("Cosmic Girl - Dimitri From Parix Remix Radio Edit"), una nuova copertina e nuove frasi di Jay Kay.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jamiroquai Official IG (@jamiroquaihq)

Jay Kay aveva presentato con queste parole il disco: Con "Emergency on Planet Earth" (il primo album della band, n.d.r.) le persone non avevano danzato in strada; "The Return of the Space Cowboy" (il secondo album, n.d.r.) era un po' triste. Con "Travelling Without Moving" ho deciso che fosse importante mostrare alle persone che ci si può anche divertire. Ecco perché il disco parla di auto, vita e amore".

Intanto, un piccolo problema assilla Jay Kay. Che, oltre a collezionare auto di lusso, ha anche un'inarrestabile passione per le sneaker. E così eccolo, alle prese con le sue scarpe preferite e un dilemma: dove conservarle tutte?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jamiroquai Official IG (@jamiroquaihq)

