Lenny Kravitz è in studio di registrazione: nuovo album in arrivo?

L'ultimo album di Leonard Albert "Lenny" Kravitz risale al 2018, quando venne dato alle stampe "Raise vibrations". Iniziano quindi ad essere un po' gli anni che ci separano dall'ultima fatica del cantante di New York, anche se va detto che in mezzo c'è stata la pandemia, che ha rallentato un po' tutta la produzione discografica.

Ad ogni modo il polistrumentista è di nuovo in studio di registrazione, anche se non si conosce ancora né la data di uscita e nemmeno il titolo della sua nuova fatica. Kravitz ha pubblicato una foto sulla sua pagina Instagram una foto che lo ritrae sdraiato a terra, rigorosamente scalzo mentre ha un basso a tracolla. In testa sfoggia dei lunghi dreadlocks, come ha ripreso a portarli da qualche anno in qua.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Il 57enne, che ora vive alle Bahamas, mostra anche un'ottima forma fisica, grazie alle tre sessioni di allenamento fisico quotidiane e a una dieta particolarmente attenta: Kravitz è vegano e mangia soprattutto cibi crudi, come ha recentemente rivelato in una intervista