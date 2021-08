Se Tom Cruise è costretto ad atterrare a sorpresa nel giardino di una famiglia inglese

Nuova missione impossibile per Tom Cruise: atterra, a sorpresa, nel giardino di una famiglia inglese.

Soluzione d'emergenza per il divo americano, che aveva trovato chiusi gli aeroporti vicini al set. L’ex Top Gun sta girando, nei pressi di Birmingham, alcune scene del settimo capitolo di ‘Mission: Impossible’. Con tutti gli scali della zona interdetti, la star hollywoodiana ha insistito per scendere all’interno della proprietà dei Webb; nel Warwickshire.

La famiglia non sapeva che a bordo dell'elicottero ci fosse Cruise, ma era stata avvertita della possibilità che un attore potesse atterrare nel loro giardino. Ottenuto l’ok, Tom ha ripagato gli improvvisati ospiti con una foto e un giro in elicottero per i figli della coppia.

La signora Webb ha raccontato alla Bbc: "Pensavo che i bambini potessero divertirsi all'idea di vedere un elicottero arrivare in casa. Poi è uscito Tom Cruise, li ha salutati, ha scambiato qualche parola si è avvicinato a noi e ci ha salutati. È stata una giornata surreale”.