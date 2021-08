La canzone che fece diventare amici Freddie Mercury e Elton John

Ci sono amicizie speciali che nascono in modo altrettanto speciale. E quella fra Freddie Mercury e Elton John è una di queste.

I due si incontrarono negli anni '70 e durante il loro primo incontro, Elton John disse al frontman dei Queen che gli piaceva molto una delle loro canzoni. E proprio questo complimento fece nascere una forte amicizia. Lo raccontò proprio Freddie Mercury, nel libro "Freddie Mercury: A Life, in His Own Words".

"Sono molto legato ad alcune persone, come David Bowie ed Elton John. Elton è un buon vecchio dolcetto. Lo amo da morire e penso che sia favoloso. Per me è come una di quelle ultime attrici di Hollywood di valore. È stato un pioniere del rock 'n' roll" spiega Freddie, raccontando anche parte del loro primo incontro: "La prima volta che l'ho incontrato è stato meraviglioso, una di quelle persone con cui vai subito d'accordo. Ha detto che gli piaceva "Killer Queen" e chiunque lo dica entra nel mio libro bianco. Al mio libro nero stanno scoppiando le cuciture."

"Killer Queen" fu pubblicata nel 1974 e rimase per 19 settimane al dodicesimo posto in classifica, mentre nel Regno Unito raggiunse il secondo posto.

Ma la canzone dei Queen fu solo l'inizio di una grande amicizia, come racconta Freddie: "Sono molto affezionato a Rod (Stewart, ndr) ed Elton. Entrambi sono venuti alla mia ultima festa di compleanno e hanno cantato tanti auguri quando è arrivata la torta. Io allora gridai, 'Questa è probabilmente la prima volta che voi due cantate senza essere pagati!'".