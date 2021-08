Ed Sheeran torna a suonare dal vivo a settembre

Ed Sheeran torna a suonare dal vivo.

Il musicista lo ha annunciato sulla sua pagina Instagram, dicendo: «Mi esibirò in uno show per pochi, per festeggiare i 10 anni di "+" O2 Shepherd's Bush Empire di Londra, il 2 settembre».

La capienza del locale è di 2000 persone e saranno molti di più i fan che vorranno vedere nuovamente dal vivo Ed, che manca dai palchi da due anni, quando promosse in giro per il mondo il disco "÷" (258 date in giro per il mondo, 8,7 milioni di biglietti e 776 milioni di dollari d'incasso).

L'occasione è davvero festosa: era il 2011 quando canzoni come "The A Team", "Lego House" e "Give Me Love" fecero dell'album che li conteneva, "+" , una raccolta di successi e di Ed Sheeran una star internazionale.

Per poter acquistare i (pochi) biglietti disponibili per lo show del 2 settembre a Londra è stata organizzata una lotteria. Chi la vincerà potrà acquistare l'agognato biglietto per il concerto di Ed.

E gli altri? Si consoleranno con il nuovo disco dell'artista che, anticipato dal singolo "Bad Habits", dovrebbe arrivare entro la fine di quest'anno.

(Foto Getty Images)