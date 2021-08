Lady Gaga atomica bionda nel nuovo video

Lady Gaga è davvero glamour nel nuovo video che la vede protagonista con Tony Bennett.

I due artisti eseguono insieme "I Get A Kick Out Of You", il classico jazz (interpretato anche da Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald) primo singolo tratto dal loro nuovo album in coppia, "Love for Sale", in uscita a ottobre.

Nelle immagini, Lady Gaga sfodera capelli biondissimi e lunghi e un elegante make up. Accanto a lei Tony Bennett, 95 anni appena compiuti lo scorso 3 agosto, appare più in forma che mai.

Il video ha immediatamente totalizzato oltre 700.000 visualizzazioni su YouTube.

"Love for Sale" è l'ideale seguito dell'altro disco realizzato dalla coppia Gaga- Bennett, "Cheek to Cheek", del 2014. E forse sarà anche l'addio alla musica di Bennett, che ha salutato per l'ultima volta il pubblico di New York con un concerto al Radio City Music Hall di New York proprio il giorno del suo 95° compleanno, insieme a Lady Gaga.

