Cher affascinante nel nuovo calendario Pirelli

Cher è sempre stata una donna e affascinante. E adesso, nelle ultime foto per il calendario Pirelli, è ricca di una magia davvero speciale.

Elegante, enigmatica, misteriosa. Dotata di una bellezza che trascende il tempo.

A ritrarla così è stato Bryan Adams, grande musicista e anche grande fotografo. E' proprio a lui che è stata affidata la nuova edizione, quella 2022, del celebre calendario Pirelli.

E Adams ha dato il meglio di sé. Il "suo" calendario è stato battezzato "On The Road": Perché, come afferma l'artista, «Sulla strada è dove sono stato per gli ultimi 45 anni. Perché la vita di un musicista è fatta di strade, viaggi, attese negli hotel, ore dietro le quinte».

Bryan non ha voluto per il calendario le modelle e non ha scelto di ritrarre dei nudi. Invece, ha fotografato artisti e talenti internazionali, tutti diversi per età, generi musicali, stili di vita.

Oltre a Cher, per fare quache nome, ci sono Iggy Pop, Rita Ora, Jennifer Hudson, Grimes (compagna di Elon Musk).

Gli scatti si sono svolti lungo le strade di Los Angeles, tra il Palace Theatre e l’hotel Chateau Marmont . E non è mancata una parentesi italiana: a Capri, all’Hotel La Scalinatella, per le foto della rapper Saweetie.

(Foto Getty Images)