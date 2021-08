Lo strano caso di Sting spacca vetrine

A Napoli può accadere di tutto. Anche che una star internazionale diventi... spacca vetrine. Come è accaduto a Sting.

Ma raccontiamo con ordine. Perché una foto sta facendo il giro del web: e ritrae Sting con la moglie Trudie Styler, intenti a condividere una stessa T-shirt con la scritta eloquente "spakk ’e vetrine". Ovvero spacca vetrine.

E perché mai la celebre coppia indossa questa maglietta? Presto detto: si tratta di un omaggio divertito al rapper Clementino e alla sua hit intitolata appunto "Spakk ’e vetrine".

Questo l'antefatto: Sting e signora sono stati a Napoli. E a Ischia.

Nell'isola hanno anche ascoltato il concerto di Clementino. Ed è nata un'amicizia, testimoniata dall'artista con questa foto sulla sua pagina Instagram.

Sting e Trudie non si sono fermati al selfie. E hanno infatti posato con orgoglio indossando la T-shirt "spakk ’e vetrine" e lanciandosi in un passo di break dance. E subito è partito l'entusiasmo in Rete.

Ma non c'è stata solo musica a Napoli, per la celebre coppia. Trudie ha anche incontrato lo street artist Jorit, per il documentario che sta preparando sulla città partenopea.

E dopo le delizie del Golfo di Napoli, rotta vero la Toscana, naturalmente.

Qui, nel Chianti, sta anche per nascere il nuovo vino della rinomata cantina di Sting e Trudie: LaDuchessa. E dunque... salute.

(Foto Getty Images)