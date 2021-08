Una giornata con Lenny Kravitz

Lenny Kravitz ha festeggiato il i suoi 57 anni ed è più in forma e sereno che mai. Forse, addirittura, più di quando aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo con il nome d'arte di Romeo Blue (era il 1983).

Da allora, di tempo ne è passato. Sono venuti la fama, il successo, l'ammirazione del pubblico. Anche dei dolori, come la separazione dalla moglie Lisa Bonet. Lenny si è però dimostrato sempre forte e maturo. E nel corso del tempo ha anche continuamente migliorato se stesso, aggiungendo nuovi talenti alle sue qualità. Si è così affermato anche come attore ("Hunger Games", Zoolander", "Precious", "The Butler") e come designer. Una vita costantemente sotto i riflettori, che però è fatta anche di apprezzamento per le cose semplici. A dimostrarlo, le foto pubblicate sulla pagina Instagram dell'artista.

In cui lo si vede impegnato in cucina.

O davanti una cena sana e frugale.

Non manca naturalmente la musica, amica fidata.

E anche dei lavoretti per tenersi in forma.

Infine, Lenny gode anche di una serenità affettiva che è d'esempio. Dopo il divorzio da Lisa Bonet, è riuscito a ricreare un nucleo affettuoso con la figlia Zoe, la ex moglie e il suo nuovo compagno, l'attore Jason Momoa. Guardate questa immagine che li ritrae insieme e dite se non sono davvero affiatati...

(Foto Getty Images)