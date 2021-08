Lady Gaga pubblica il nuovo singolo con Tony Bennett: emozione pura!

Che bellissimo regalo ha fatto Lady Gaga a Tony Bennett per il suo compleanno (l'artista è nato infatti il 3 agosto 1926). Sulla sua pagina Instagram Gaga ha pubblicato un commovente messaggio d'auguri per Tony e anche il video del primo singolo tratto dal loro nuovo album, "Love for Sale".

L'album, che segue "Cheek to Cheek", il disco del 2014 che ha visto duettare Tony e Gaga, è un omaggio al grande compositore Cole Porter.

E il primo singolo è appunto una delle canzoni più note e amate di Porter, "I Get a Kick Out of You".

"Love for Sale" uscirà il 1 ottobre.

Lady Gaga ha scritto commossa e orgogliosa su Instagram: «Il giorno in cui abbiamo pubblicato "Cheek to Cheek" nel 2014, Tony Bennett mi ha chiamata e mi ha chiesto se volevo registrare un altro album con lui, questa volta celebrando le canzoni di Cole Porter. Sono sempre onorata di cantare con il mio amico Tony, quindi ovviamente ho accettato l'invito».

Questa la tracklist di "Love for Sale":

“It’s De-Lovely”

“Night and Day”

“Love for Sale”

“Do I Love You”

"I've Got You Under My Skin”

“I Concentrate on You”

“I Get a Kick Out of You”

“So In Love”

“Let’s Do It”

“Just One of Those Things”

“Dream Dancing”