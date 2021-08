John Legend e Katy Perry a Capri: l'omaggio ad Audrey Hepburn

Katy Perry e John Legend hanno emozionato nel profondo con la loro esibizione al Gala per l'UNICEF a Capri. L'evento di beneficenza si è svolto nel bellissimo monastero Certosa di San Giacomo.

I due artisti si sono esibiti in "Moon River", il brano cantato da Audrey Hepburn in "Colazione da Tiffany". Un omaggio all'indimenticabile attrice, che è stata un'attivissima Ambasciatrice dell'UNICEF.

Alla serata era presente anche Heidi Klum con la figlia Leni. Anche la Klum è impegnata sul fronte della tutela dei diritti infantili.

Durante il loro show, Katy Perry e John Legend hanno eseguito anche “Here Comes the Sun” di George Harrison e “Let’s Go All the Way Tonight”

(Foto Getty Images)