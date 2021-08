Quando i Duran Duran rifiutarono di lavorare con Michael Jackson

Questa è un'incredibile storia, che finora non si era mai conosciuta.

Pare dunque che parecchi anni fa Michael Jackson e i Duran Duran dovessero collaborare insieme. Erano gli Anni Ottanta, i Duran Duran erano "la" band per eccellenza, e Michael Jackson era il Re del Pop. E dunque, cosa accadde?

A raccontarlo, solo adesso, è stato Nick Rhodes, durante lo show What Happens Live With Andy Cohen.

Rhodes ha raccontato che era il 1984, i Duran Duran erano in cima alle classifiche mondiali con l'album "The Reflex" e Michael Jackson gli telefonò. Il che ha già dello straordinario. Per di più, l'artista si disse interessato a fare musica con la band.

Ma, quando Nick riferì la notizia agli altri Duran, chiedendo loro se desiderassero lavorare con Jacko, questi, in coro, risposero di no.

Chi sa cosa sarebbe potuto nascere da questa strana collaborazione.

Durante lo show, ai Duran è stato anche chiesto se piacerebbe loro che una canzone del loro repertorio fosse usata per girare un biopic, come è accaduto per la vita di Freddie Mercury ("Bohemian Rhapsody") o Elton John ("Rocketman"). Per I Duran, l canzone sarebbe "Rio".

Simon Le Bon ha molto apprezzato l'idea, anzi ha aggiunto che ogni band dovrebbe avere il suo biopic e ha poi espresso il desiderio che a interpretare il suo ruolo fosse Brad Pitt.

