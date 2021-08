Celine Dion ieri e oggi

Celine Dion volge uno sguardo al passato e festeggia sulla sua pagina Instagram i suoi primi 40 anni di carriera.

Un excursus davvero glorioso. Era infatti l'estate del 1981 quando la giovane Celine esordiva in tv, in un popolare talk show canadese diretto da Michel Jasmin.

L'artista era nata il 30 marzo 1968 a Charlemagne, cittadina del Québec, da un'umile famiglia con ben 14 figli. Già a 12 anni Celine aveva composto la sua prima canzone, "Ce n'était qu'un rêve". Il fratello Michel aveva inviato il demo a René Angélil, manager della cantante Ginette Reno. E René (che poi sposerà Celine) ne rimase tanto colpito da invitarla nel suo uffcio per sentirla cantare. Convinto delle sue doti, ipotecò anche la propria casa per produrre il primo album di Celine, "La voix du bon Dieu". Vennero poi i primi successi, un intervento di chirurgia odontoiatrica, gli studi all'École Berlitz per perfezionare l'inglese. E via via, la fama, la gloria, la canzone tratta dal film "La bella e la bestia" (Premio Oscar, Golden Globe e un Grammy Award), gli album del grande boom internazionale ("Falling into You", "Let's Talk About Love", con il singolo "My Heart Will Go On"), i tour mondiali, la residency a Las Vegas.

Il video pubblicato da Celine per ricordare tutti questi anni è particolarmente commovente: nelle immagini appare una giovanissima, timida Celine, che lascia via via il posto a una diva sicura di sé e di smagliante fascino. Una vera metamorfosi, con una costante: una voce e un talento senza pari.

(foto Getty Images)