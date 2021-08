Jennifer Lopez , Ben Affleck e il dispetto dell'ex!

Jennifer Lopez e Ben Affleck si stanno concedendo una romantica vacanza nel mediterraneo. Sono stati in Costa Azzurra, a Monte Carlo, a Capri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez Fanpage (@jloverg12)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez Fanpage (@jloverg12)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez Fanpage (@jloverg12)

Adesso J.Lo è a Portofino, ma senza Ben. Che forse è dovuto tornare negli Stati Uniti per questioni di lavoro. O magari ha preferito restare sotto coperta e non mostrarsi ai tanti paparazzi.

Chi invece ha fatto di tutto per essere notato è stato l'ex fidanzato di Jennifer, Alex Rodriguez. L'ex campione di baseball, dopo la rottura con la star, si è consolato con la giornalista sportiva Melanie Collins. E ha immediatamente deciso di fare dispetto a Jennifer, seguendola nel Mediterraneo.

Infatti Rodriguez si è recato a Saint Tropez, proprio dove avevano fatta tappa J.Lo e Ben. anzi, di più: Rodriguez ha portato la nuova fiamma a cena al ristorante Bagatelle, dove a breve sarebbero arrivati proprio i Bennifer. Per fortuna, un'assistente di J.Lo si è recata nel ristorante per effettuare un sopralluogo e ha sventato il malcapitato incontro tra ex. Non pago, Rodriguez ha poi fatto rotta verso Monte Carlo, altra destinazione di Jennifer.

E forse, nel corso di questa vacanza marina, alla fine Jennifer e Ales si incroceranno... non si sa con quali esiti.

(foto Getty Images)