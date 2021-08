Aretha Franklin o Jennifer Hudson? Il video è incredibile

Il film "Respect", dedicato alla vita di un personaggio leggendario della musica come Aretha Franklin, uscirà al cinema in autunno. Ma già il trailer della pellicola e alcune clip diffuse on line stanno mostrando tutto il talento dell'attrice chiamata a interpretare una così grande artista.

Si tratta di Jennifer Hudson, che mostra tutto il suo talento in questa sua interpretazione di "Respect".

Questa la versione di Aretha Franklin.

La Hudson insomma si è impegnata duramente per interpretare il ruolo della grande Aretha.

Jennifer Hudson è stata lanciata dal talent show American Idol nel 2004 e ha interpretato "Dreamgirls", che le ha fatto vincere un Golden Globe, un Premio BAFTA, uno Screen Actors Guild Award e un Premio Oscar (migliore attrice non protagonista). Ha poi recitato in "Sex and the City", "La vita segreta delle api", "Winnie Mandela", "Black Nativity", "Cats". Ha anche pubblicato tre album: "Jennifer Hudson" (che ha vinto un Grammy Award come miglior album R&B", "I Remember Me" e "JHUD".

(foto Getty Images)