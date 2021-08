Mika e quelle sue vacanze romane

Mika è sempre assai attivo. Ultimamente lo abbiamo visto al festival di Cannes. E in concerto a Versailles. Andrà mai in vacanza? Vedremo... Intanto il musicista è a Roma, come testimoniano le foto pubblicate sulla sua pagina Instagram.

Dolce vita per l'artista? Sì e no. Sì, perché certamente, a Roma si sta sempre bene, data la bellezza incredibile della Città Eterna. No, perché Mika è anche impegnato sul set di un noto talent show. Ma durante il lavoro non mancano pause divertenti.

Come quella in cui Mika scorrazza per le vie dell'Urbe in Vespa, con tanto di pilota d'eccezione, Emma, in una sorta di omaggio al celebre film "Vacanze romane", con Audrey Hepburn e Gregory Peck.

Non mancano le foto dai camerini e dal set.

E, dopo tanto lavoro, anche un po' di relax, anche se, a giudicare dall'immagine, a Roma la temperatura è quasi tropicale...

