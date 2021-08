Anche Elton John in vacanza in Italia

Non solo Jennifer Lopez (con tanto di Ben Affleck).

Anche Elton John e famiglia hanno scelto l'Italia per una vacanza indimenticabile. L'artista è stato infatti avvistato a Portofino.

Elton John, 74 anni, è sbarcato dal suo yacht con il marito David Furnish e i figli Zachary, di 10 anni, ed Elijah, di 8.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WHOOPSEE (@whoopsee.it)

Elton naturalmente sfoggiava un look colorato e fantasioso (griffato naturalmente). La famigliola ha girato per le bellissime vie della cittadina, si è concessa una pausa golosa al ristorante Puny e un po' di shopping in una boutique di orologi.

Elton tornerà nuovamente in Italia: i fan lo aspettano infatti per l'unica data del suo “Farewell Yellow Brick Road Tour", a Milano, il 4 giugno 2022. Un tour che l'artista ha definito: «un tour incredibilee finirò nel miglior modo possibile con la produzione più spettacolare che abbia mai avuto. Non vedo l'ora di vedervi tutti on the road un'ultima volta».

(Foto Getty Images)