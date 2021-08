Giorgia o Jennifer Lopez? Il dilemma dell'estate

Giorgia, tra i tanti altri suoi meriti (talento, voce, bravura, simpatia) conquista anche la palma del post più ironico e divertente dell'estate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

In vacanza in Salento, con tutta la famiglia, non riesce proprio a resistere e pubblica un'immagine che cita una celebre foto balneare: quella di Ben Affleck e Jennifer Lopez sullo yacht, dal video ormai famigerato "Jenny from the Block".

La storia è nota: quegli scatti in cui Ben accarezza in modo decisamente sexy la sua Jennifer sono ormai leggenda. E la coppia, recentemente tornata insieme, non ha mancato di riproporre la posa, mentre si trovava in vacanza in Costa Azzurra. Facendo perfino ipotizzare l'arrivo di un nuovo video, una sorta di "Jenny from the Block" numero 2. Arriverà o non arriverà una nuiva canzone con relativo clip? Questo lo scopriremo in futuro.

Per ora c'è la divertente foto di Giorgia, con il suo post: G e Lo from the block (senza yacht ). E chissà il pubblico italiano quale immagine preferisce...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

(Foto Getty Images)