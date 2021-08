The Weeknd ci regala una nuova canzone. E annuncia una grande novità in arrivo

The Weeknd sta preparando grandi novità. In arrivo dovrebbe esserci nuova musica, e non solo.

Il musicista ha infatti pubblicato sulla sua pagina Twitter un assaggio della sua nuova produzione musicale, affermando anche che è in arrivo una nuova era.

The Weeknd ha anche aggiornato l'immagine del suo profilo sulle sue pagine social. Tra gli altri inizi di grandi novità in arrivo, una serie di tweet, in cui l'artista afferma di essere «molto orgoglioso» del nuovo album in arrivo e che «non c'è confusione, è un progetto completo». The Weeknd aveva anche rivelato come fosse stato molto occupato a creare musica durante il lockdown: musica «magica», che ora si tratta soltanto di «mettere insieme» e ha definito il suo nuovo progetto «davvero meraviglioso». Non ci resta che attendere per ascoltarlo...

(Foto Getty Images)