Carla Bruni ha una figlia dalla voce meravigliosa: il video!

Carla Bruni non ha certo avuto una vita noiosa: prima modella tra le più celebri, insieme a Naomi Campbell e Claudia Schiffer. Poi cantante (tra i suoi ultimi album, "French Touch" e "Carla Bruni"). Infine moglie di Nicolas Sarkozy, Presidente della Repubblica Francese dal 16 maggio 2007 al 15 maggio 2012, e dunque ex Premiere Dame.

Adesso, Carlà potrebbe anche diventare... madre di una grande cantante. Sentite infatti quanto è irresistibile la piccola Giulia, 9 anni, la bambina che ha avuto da Sarkozy, mentre canta "Snowman" di Sia.

Mamma Carlà ha documentato il talento della figlia con numerosi video pubblicati sulla sua pagina Tik-Tok e ha scritto orgogliosa "Ora sta a me suonare la chitarra per l'amore della mia vita Giulia: quanto le date da 1 a 10?"

La piccola Giulia non è la sola in famiglia ad avere talento musicale. Anche il primogenito di Carla Bruni, Aurélien Enthoven (nato dalla relazione con il filosofo francese Raphael Enthoven) è un bravo musicista. Sentitelo mentre suona "Stand By Me". Che in casa Bruni-Sarkozy si prepari una vera music band?

