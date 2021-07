Bruno Mars e Anderson .Paak pubblicano il nuovo video dei Silk Sonic

Arriva un nuovo singolo per i Silk Sonic, ovvero i talentuosi Bruno Mars e Anderson .Paak.

Infatti, dopo il grande successo di "Leave The Door Open", che li ha fatti vincere come Best Group ai BET Award 2021, è adesso la volta di "Skate".

Nel video, diretto da Bruno Mars e Florent Déchard e co-diretto da Philippe Tayag, l'atmosfera è estiva e coinvolgente. Bruno Mars e Anderson .Paak si impegnano in una travolgente serenata dedicata a un gruppo di skater.

(PHOTO CREDIT: HARPER SMITH)