Bruce Springsteen e Patti Scialfa: come nacque il loro amore

Bruce Springsteen e Patti Scialfa: siamo abituati a vederli sempre insieme, sul palco e nella vita quotidiana. Una coppia, la loro, davvero unita da anni.

Ma Bruce e patti, come si sono conosciuti? E soprattutto, come è scoppiata la scintilla tra loro?

Va detto che quando Bruce Springsteen conobbe Patti Scialfa, era già sposato. L'allora signora Springsteen era la bellissima modella Julianne Philips. Bruce l'aveva conosciuta nel 1984, mentre era impegnato in una serie di concerti alla Los Angeles Memorial Sports Arena. Non appena Bruce e Julianne furono presentati, scoppiò l'amore. Il matrimonio arrivò nel maggio 1985.

Purtroppo l'intesa tra loro durò poco. Le canzoni di "Tunnel of Love", l'album composto dopo le nozze, parlano appunto di problemi nelle relazioni sentimentali. Addirittura in una canzone, "One Step Up", le parole dicono: "C'è una ragazza dall'altra parte del bar/Ricevo il messaggio che sta inviando/Non sembra troppo sposata/E io, beh, tesoro, sto fingendo". Proprio in questa strofa canta Patti Scialfa.

Ecco, come entra Patti Scialfa nella vita del Boss? Patti era una corista che frequentava la stessa scena musicale di Springsteen. Fece anche un provino per una delle prime band di Springsteen, anche se senza successo. Poi Bruce la sentì cantare allo Stone Pony di Asbury Park e la chiamò nella E- Street Band.

Nel 1988 Bruce e Patti erano insieme sul palco, per il tour di "Tunnel of Love" e l'intesa sembrò davvero totale, dal unto di vista musicale e non solo. Cominciarono a nascere i primi pettegolezzi, fino a che proprio in Italia, a Roma, i fotografi sorpresero Bruce e Patti insieme, al balcone di un hotel. Nel mese di agosto, Julianne Philips chiese il divorzio. Bruce e Patti si sposarono nel 1991.

La coppia ha avuto tre figli: Jessica Rae, campionessa di equitazione, Sam Ryan, vigile del fuoco, e Evan James.

(Foto Getty Images)