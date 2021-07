Amy Winehouse e il nuovo disco in arrivo

Lo scorso 23 luglio tutto il mondo ha ricordato e celebrato Amy Winehouse a dieci anni dalla sua tragica scomparsa. La talentuosa cantautrice britannica dalla voce inconfondibile ha lasciato del materiale inedito. Il padre Mitch Winehouse ha annunciato alla BBC che stanno lavorando a un nuovo disco. Un album postumo basato su frammenti ritrovati nell’archivio personale dell’artista morta all’età di 27 anni.

Risalirebbero a prima del suo debutto avvenuto nel 2003 con il suo primo lavoro, "Frank". “Da quello che ho sentito, ha anticipato Mitch Winehouse, il materiale è buono. Non è come 'Back to Black' che l’ha consacrata, ma voglio che i fan ascoltino tutto. Così potranno scoprire dà dove Amy ha iniziato e come è arrivato il successo”.

Il restauro dei brani è molto difficile perché i cd recuperati sono danneggiati. Ma si farà il possibile assicura la famiglia. La madre Janis avrebbe già pensato al titolo del disco. Potrebbe intitolarsi "The Progression of Amy". “La sua musica fa guadagnare ancora molto denaro. Ammettono i genitori che si occupano della sua eredità. Lei era fatta così, dicono, era generosa e per certi versi lo è ancora”.

