28 luglio 1992: Mary J. Blige pubblica l'album What's the 411

Il 28 luglio 1992 una cantante esordiente appena ventunenne, Mary J. Blige, pubblica l'album "What's the 411", destinato a un grande successo (oltre 3.000.000 copie vendute solo negli Stati Uniti) grazie al suo mix efficace di hip hop e soul.

A produrre l'album, la mente geniale di Puff Daddy, ovvero Sean Combs, che aveva messo sotto contratto la Blige ( e anche il gruppo dei Jodeci) sentendola cantare una hit di Anita Baker, "Caught Up in the Rapture”. Puff Daddy mixò beat hip hop e melodie R&B, dando così vita a un genere ibrido, definito hip hop- soul.

"What's the 411" conteneva canzoni destinate a diventare potenti hit, come "Real Love" e "You Remind Me".

Una curiosità riguarda il titolo della canzone: il 411 è negli Stati Uniti il numero di telefono a cui chiedere informazioni e Mary J. Blige aveva lavorato come centralinista proprio a questo servizio.

