Purple Rain di Prince e i suoi segreti

Il 27 luglio 1984 nei cinema degli Stati Uniti usciva il film "Purple Rain", diretto da Albert Magnoli e interpretato da Prince e Apollonia. La colonna sonora vantava canzoni destinate a diventare hit celebri, come "When Doves Cry", "Let's Go Crazy" e naturalmente "Purple Rain".

Nei cinema italiani il film uscì il 12 giugno del 1987. Girato per lo più a Minneapolis, città natale di Prince, racconta della lotta per il successo e per l'amore del protagonista The Kid.

Ma perché il titolo "Purple Rain"? Prince stesso spiegò che la pioggia viola riguarda la fine del mondo («blood and sky mixed», il sangue e il cielo si mescolano) e vuol significare lo stare accanto alle persone care. La grande collaboratrice dell'artista, Lisa Coleman, dichiarò poi che la pioggia simboleggia la purificazione e il viola l’alba, cioè un nuovo inizio.

Prima di suonare il brano nel film, Prince afferma poi: «Vorrei dedicare questa a mio padre» e dunque la canzone parla anche del saper crescere, de saper maturare.

L'artista stesso fu totalmente sorpreso dal successo incontrato dalla canzone "Purple Rain". La colonna sonora del film inoltre ricevette nel 1985 il premio Oscar come Best Original Song Score

Inoltre, "Purple Rain" è l'ultima canzone che Prince ha eseguito, il 14 aprile 2016, ad Atlanta.

(foto Getty Images)