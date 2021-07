Quando Bruce Springsteen ha scoperto che sua figlia parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo

Jessica, la figlia di Bruce Springsteen, parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo, che inizieranno il 23 luglio 2021. Ma come ha reagito papà Bruce alla notizia della convocazione della figlia?

Jessica Springsteen rappresenterà gli USA gareggiando per il team di equitazione, nella specialità del salto ad ostacoli, insieme a McLain Ward, Kent Farrington e Laura Kraut. Ed è stata proprio lei a raccontare come hanno reagito i genitori quando glielo ha comunicato, durante un'intervista concessa a Today: "Mamma e papà erano entrambi molto entusiasti. Mi supportano da quando ero bambina. Partecipare alle Olimpiadi è sempre stato il mio sogno più grande. Anche se non potranno essere con me, me li porterò dietro: è con loro che sono arrivata fino a questo traguardo".

Nata nel 1991, la secondogenita del boss, sarà alle Olimpiadi per la prima volta. Infatti, non era riuscita a qualificarsi per quelle di Rio De Janeiro del 2016. Nonostante ciò, Jessica ha continuato a impegnarsi duramente, partecipando anche a delle gare in Italia: come il concorso ippico di Piazza di Siena a Roma, dove quest'anno, si è classificata al terzo posto. E sempre a Roma, ma nel 2019, c'era anche papà Bruce, sugli spalti a tifare per Jessica.

Non ci resta che augurarle buona fortuna!