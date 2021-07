Elton John vende il suo pianoforte per 915mila dollari

Lo storico pianoforte verticale Steinway di Elton John ha trovato un nuovo proprietario da Heritage Auctions. È stato venduto per 915mila dollari.

Sir John lo ha suonato, tra il 1974 e il 1993 in oltre 1000 concerti. Non solo da solista ma anche al fianco di John Lennon. Il 28 novembre del 1974 i due cantanti calcarono insieme il palco di Madison Square Garden, a New York, interpretando magistralmente Lucy in the Sky With Diamonds e Saw Her Standing There. Con questa esibizione scalarono le vette delle classifiche.

In quasi vent'anni di carriera Rocket Man non ha mai sostituito il suo pianoforte. "Godetevelo tanto quanto me, Elton John" si legge in inchiostro nero sul telaio dello strumento. Lo Steinway Model D Grand Piano Number 426549 era tra le punte di diamante dell'asta Entertainment & Music Memorabilia Signature, la vendita di Heritage Auctions dedicata ai cimeli musicali. Il prezzo di partenza: 240mila dollari. Ad aggiudicarsi questo pezzo di storia della musica, è stato il proprietario di Indianapolis Colts, Jim Irsay, che va ad arricchire così la sua collezione di spartiti e strumenti, come alcuni testi scritti a mano da Bob Dylan e una batteria dei Beatles.

Per la verità non è la prima volta che lo Steinway viene battuto all'asta. Successe anche nel 2008 quando il miglior offerente Curtis Schwartz lo acquistò per 17.553 dollari, considerandolo solo uno dei tanti pianoforti di Elton John, in realtà è molto di più. Perché proprio su quei tasti neri e bianchi l'altro John, Lennon lo ha usato per comporre Imagine.