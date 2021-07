Laura Pausini debutta al cinema... come attrice!

Laura Pausini sarà protagonista di un film, basato su un’idea della cantante vincitrice di un Golden Globe e nominata all’Oscar. La pellicola verrà distribuita in 240 paesi nel 2022. Laura si cimenterà per la prima volta come attrice, in una storia che ruoterà intorno a lei e alla sua carriera: costellata da premi internazionali (oltre al citato Golden Globe) come un Grammy Award e 4 Latin Grammy Awards.

Alla regia, Ivan Cotroneo co-sceneggiatore con Monica Rametta. Il prodotto si propone come ‘un lungometraggio innovativo’ che inventerà ‘un nuovo genere’. Pausini ha dichiarato che, da tempo, inseguiva il progetto giusto per avventurarsi nel mondo del cinema: “Cercavo qualcosa di innovativo nelle sceneggiature che mi proponevano, ma non sentivo nessuna urgenza di raccontarmi. Poi, a febbraio del 2020, in una riunione ho capito che c’era una cosa che non avevo mai raccontato, una cosa per me importante e che finalmente desideravo condividere. E’ nata questa follia che mi sto apprestando ad affrontare con grande dedizione, e che sono certa stupirà anche quelli che credono di conoscermi bene”.