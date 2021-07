Il documentario su Tiziano Ferro vince "Miglior Film" ai Diversity Media Awards 2021

"Ferro", il documentario che racconta la vita privata e professionale di Tiziano Ferro, è stato premiato come Miglior Film ai Diversity Media Awards 2021.

Questo evento premia personaggi e contenuti mediali che hanno trasmesso una rappresentazione inclusiva delle persone e delle loro storie, indipendentemente da genere, orientamento sessuale e affetivo, generazione, età, disabilità ed etnia.

Tiziano Ferro ha personalmente ringraziato per il riconoscimento ricevuto tramite un posto sul suo profilo Instagram, dove ha dichiarato: "Questo per me è un premio importante. Lo voglio dedicare a chi sta contribuendo in questo momento storico ad un clima di costruttività, ma anche di sana belligeranza. Perché questo è il momento del rispetto."

Il documentario è ambientato tra Italia e Stati Uniti e mostra la vita professionale ma anche privata del cantante, per far conoscere non sono il Tiziano Ferro personaggio pubblico, ma anche l'uomo che si cela dietro ad esso.