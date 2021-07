Lady Gaga e Tony Bennett ancora insieme, ma per l'ultima volta

Lady Gaga e Tony Bennett di nuovo insieme, su un palco, ma sarà per l’ultima volta. E si preannuncia già un evento che farà emozionare. Molto. La pop star e l’ultimo crooner hanno annunciato due spettacoli al Radio City Music Hall di New York.

Il primo dei due 'One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga' avrà luogo il 3 agosto, nel giorno del 95esimo compleanno del cantante di origine italiana (proprio come Lady Germanotta), mentre il secondo spettacolo è in programma il 5 agosto.

Sarà una sorta di ultimo saluto in grande stile per Anthony Dominick Benedetto (questo il su vero nome). Ma l'ultimo grande crooner americano, si congederà dai riflettori oltre che con un grande evento… anche con un nuovo album, che sarà realizzato insieme a Gaga, entro la fine di quest'anno.

La cantante di Poker Face ha condiviso la notizia su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga)

"Sono così onorata ed entusiasta di festeggiare il 95esimo compleanno di Tony con lui in questi spettacoli speciali".

Gli show saranno caratterizzati da brani tratti dal cosiddetto "Great american songbook of standards", cioè le canzoni americane più importanti e influenti e gli standard jazz dell'inizio del XX secolo, che hanno resistito alla prova del tempo. I due artisti saranno accompagnati dal Tony Bennett Quartet, dal Brian Newman Quintet e da un'orchestra diretta da Michael Bearden.