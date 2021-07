L'amore di Jennifer Lopez per la sua famiglia

E' un anno turbolento per Jennifer Lopez: prima la rottura con il promesso sposo Alex Rodriguez, poi il ritorno di fiamma con Ben Affleck, con il quale stava già convolando a nozze molti anni fa. Ma, ora, JLO ha deciso di dedicare del tempo alla sua famiglia.

Ed è così che sui social è spuntata l'ultima foto che ritrae la superstar in un dolcissimo momento con la figlia Emme Maribel. Un selfie semplice e che mostra tutto l'amore tra mamma e figlia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Non è un segreto quanto Jennifer ami i suoi figli e quanto la stessa cantante e attrice tenga a farli esprimere per trovare la loro strada nel mondo. Emme Maribel, per esempio, è già salita sul palco con la madre, ad esempio al Super Bowl, dove la piccola ha condiviso la scena non solo con la madre, ma anche con Shakira. E le ambizioni di Emme Maribel non si fermano qui: ha anche già debuttato nell'editoria con il suo primo libro, "Lord Help Me".

Ma l'affetto di mamma JLO è assolutamente ricambiato. Proprio la 12enne ha dichiarato a Entertainment Today: "È un essere umano straordinario. Fuori da qualunque logica. Non so nemmeno come spiegarlo. Ci sono tanti aggettivi che possono descriverla in così tanti buoni modi".