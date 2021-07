È Natale anche a luglio con Mariah Carey

Soltanto Mariah Carey con i suoi campanellini e acuti poteva pensare a lanciare il Natale nel mese di luglio con un pacchetto regalo in edizione limitata. La star del sempre verde "All I Want for Christmas is You" gioca con molto anticipo sulle festività natalizie 2021.

Mentre si sta godendo le vacanze estive annuncia sui social il suo nuovo progetto. Una nuova gamma di oggetti dedicati al periodo dell'anno che preferisce il Natale, che sarà a disposizione dei tanti fan. Un pacco speciale con all’interno articoli da regalo per celebrare la magia natalizia, disponibile solo tramite Loot Crate, un servizio di box in abbonamento.

Secondo qualche anticipazione ci saranno prelibatezze da gustare, piatti per i biscotti, etichette per i doni, carta regalo, nastri e fiocchi. Ma non finisce qui. Perché la regina del Natale esorta tutti a prepararsi per altre sorprese. In arrivo un programma tv dedicato al tema per rendere la giornata ancora più festosa e inclusiva. La diva spiega anche la sua passione per questo periodo: “Sono cresciuta con troppa tristezza durante il Natale e mi sono rassegnata al fatto che non mi accadrà mai più, quindi non voglio che succeda a nessun altro”.

Già lo scorso anno la cantante ha regalato grandi gioie con la sua Mariah Carey's Magical Christmas Special con le apparizioni di star tra cui Snoop Dogg e Bette Midler, oltre ad Ariana Grande e Jennifer Hudson, che hanno registrato una nuova versione di Oh Santa! E il prossimo Natale sarà ancora più scintillante.