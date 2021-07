Lucio Dalla: a Bologna una statua lo celebra

“La mia casa è Piazza Grande” cantava Lucio Dalla, e così sarà sempre: sopra la panchina su cui era solito sedersi, ora risplende la sua statua in bronzo. Accanto l’amato clarinetto e il testo di "Caruso". Lo sguardo, rivolto all’abitazione della sua infanzia.

E’ stato Lino Zaccanti, cugino del cantautore, a volere l’omaggio in piazza Cavour, a Bologna. L’opera è parto dello scultore Antonello Paladino, che ha impiegato quattro mesi per realizzarla.

Nel biennio 2022/2023, per celebrare il decimo anno dalla scomparsa dell’artista, verrà allestita una mostra dedicata, a cura della Fondazione Dalla. L’esposizione sarà itinerante: partirà da Bologna e toccherà alcune delle più importanti città italiane. Date e location non sono ancora note, ma si stanno cercando spazi adeguati al fine di darle il giusto rilievo.

Le parole-manifesto di Matteo Lepore, assessore felsineo alla Cultura: “Lavoreremo a stretto contatto col ministero, per fare di Lucio Dalla un patrimonio italiano. Partiamo da questa panchina, nel segno dell’amore per Lucio e per la sua musica”.

(foto Getty Images)