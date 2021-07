I Pink Floyd ricordano il loro leggendario concerto a Venezia

Il concerto a Venezia dei Pink Floyd, il 15 luglio 1989, è stato indimenticabile. Per il pubblico che ebbe la fortuna di assistervi e per i 100 milioni di telespettatori che lo videro in mondovisione. E anche per la stessa band. Che adesso ha voluto ricordare quel giorno glorioso con un post sulla propria pagina Instagram.

La band ricorda: «Trasmesso in diretta con un pubblico di circa 100 milioni di telespettatori in più di 20 paesi, oggi, nel 1989, i Pink Floyd si esibirono in un set abbreviato su un'enorme chiatta ancorata al largo di fronte a Piazza San Marco a Venezia».

Fu un evento leggendario: i Pink Floyd si trovavano su un'enorme piattaforma galleggiante ormeggiata proprio di fronte piazza San Marco. L'indimenticabile show, gratuito, durò 90 minuti.

Non mancarono a quel tempo le polemiche, per l'impatto sul fragile equilibrio della Serenissima delle migliaia di spettatori accorse ad assistere al concerto.

Di quel live, esiste traccia nel cofanetto “Pink Floyd The Later Years”e su YouTube:

