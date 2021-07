Eurovision 2022: quale città italiana lo ospiterà?

Che i Maneskin abbiano vinto l’Eurovision ormai lo sanno anche i sassi, ma magari non tutti sanno che l’onore e l’onere di organizzare la kermesse musicale ricade sul paese che si è portato a casa il trofeo l’anno prima. Quindi sì, avete capito bene, l’Eurovision 2022 si terrà in Italia nel prossimo mese di maggio, in date ancora da definire.

Bene, ma in Italia dove? A deciderlo sarà entro la fine del mese di agosto la RAI, in coordinamento con l’European Broadcasting Union. In Viale Mazzini sono arrivati 17 dossier da altrettante città candidate.

Nell’elenco ci sono buona parte (ma non tutte) le nostre città più importanti, diversi capoluoghi di provincia ma anche piccoli comuni.

Eccoli, in rigoroso ordine alfabetico: Acireale (Catania), Alessandria, Bertinoro di Romagna (Forlì-Cesena), Bologna, Firenze, Genova, Jesolo (Venezia), Matera, Milano, Palazzolo Acreide (Siracusa), Pesaro, Rimini, Roma, Sanremo (Imperia), Torino, Trieste e Viterbo.

Una buona distribuzione territoriale, anche se va detto che non sono poche le regioni assenti: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sardegna.

(Foto Getty Images)